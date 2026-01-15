Бањалучани сутра остају у мраку: Ево гдје неће бити струје

Извор:
Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде .
Дијелови улица Драгана Бубића и Средњошколска неће имати струју од 09:00 до 15:00 часова.
Од 09:00 до 12:00 часова електрична енергија се гаси и дијелу насеља Мотике.
У дијелу насеља Куљани због најављених радова без струје остају од 09:00 до 14:00 часова
