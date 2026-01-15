Logo
Украдена свиња Бела тешка више од 200 кила: Полиција преузела случај

Информер

Информер

15.01.2026

17:58

0

0
Свиња
Фото: Pixabay

Из дворишта породице Јовановић из Бегаљице код Гроцке, у ноћи између уторка и сриједе, нестала је крмача Бела, тежа више од 200 килограма.

Случај је пријављен полицији као крађа, јер су Јовановићи увјерени да Бела није могла сама да одлута.

"Много нам је жао и просто нам је чудно како је неко могао да је узме и одвезе. Коза је исто била ту, али је остала. Њу можда нису могли да ухвате. Дјеци је најжалије јер је она њима била ко кућни љубимац, нисмо је хранили за клање", прича у даху Милош, глава породице.

Увече је, каже, дошао кући око 22 сата и чуо је као и увијек, крмачу да се оглашава.

bijela kuca

Свијет

САД увеле нове санакције Ирану

"Отишао сам ујуту на посао и око подне ми је супруга јавила да крмаче нема! Ишла је прво по комшилуку да провјери да ли је можда одлутала, али ништа. Примјетио сам те вечери двоје кола, али оволику крмачу једино су у комби или у приколицу могли да ставе", прича Милош.

Његово четворо дјеце, Милан, Бојана, Анђела и Ана највише су бринули о њој и сад је и њима жао, преноси Информер.

Тагови:

svinja

Крађа

Коментари (0)
