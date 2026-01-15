Судар три аутомобила, погинула једна особа

Извор:
СРНА
15.01.2026
16:13
Једно лице погинуло је у саобраћајној несрећи у мјесту Добрич на магистралном путу између Мостара и Широког Бријега, потврђено је из Тужилаштва Западнохерцеговачког кантона.
На терену је полиција, саобраћај на тој дионици је због несреће обустављен и формиране су веће колоне возила у оба смјера.
Локални медији наводе да су у судару учествовала возила "мерцедес", "смарт" и "рено", те да су два возача повријеђена, а од задобијених повреда преминуо је возач "смарта".
