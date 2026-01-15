Ватра захватила зграду модне куће

Извор:
У згради италијанске модне групе Салваторе Ферагамо на периферији Фиренце данас је избио пожар, у коме нико није повријеђен, саопштиле су италијанске ватрогасне службе.
Пожар, су гасила два ватрогасна тима, а како су навели пожар је захватио систем за одвод ваздуха испред зграде, док су операције хлађења и даље у току, преноси Ројтерс.
Представници групе Ферагамо нису били доступни за коментар.
Индустријска зона Сесто Фиорентина у којој се налази зграда те фирме, обухвата више фабрика које опслужују луксузну кожну индустрију.
