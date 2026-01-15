Logo
Ватра захватила зграду модне куће

Извор:

Танјуг

15.01.2026

16:04

Фото: Танјуг/АП

У згради италијанске модне групе Салваторе Ферагамо на периферији Фиренце данас је избио пожар, у коме нико није повријеђен, саопштиле су италијанске ватрогасне службе.

Пожар, су гасила два ватрогасна тима, а како су навели пожар је захватио систем за одвод ваздуха испред зграде, док су операције хлађења и даље у току, преноси Ројтерс.

Представници групе Ферагамо нису били доступни за коментар.

Неда Украден

Сцена

Неда Украден проговорила о томе да ли носи маркирану одјећу

Индустријска зона Сесто Фиорентина у којој се налази зграда те фирме, обухвата више фабрика које опслужују луксузну кожну индустрију.

(Курир)

