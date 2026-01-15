Сутра промјењиво облачно, али топлије вријеме

Извор:
АТВ
15.01.2026
15:53
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра ће прије подне бити промјенљиво облачно вријеме, а у другом дијелу дана сунчаније и топлије од просјека.
Ујутро се око ријека и по котлинама очекује магла која ће се локално задржати и прије подне, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен, југоисточни и источни вјетар.
Јутарња температура ваздуха износиће од минус два до три, на југу до седам, у вишим предјелима од минус шест, а дневна од четири до 10, на југу до 14 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно облачно вријеме.
Температура ваздуха у 13 часова: Чемерно два, Гацко три, Хан Пијесак, Рудо и Сребреница четири, Вишеград, Фоча и Соколац пет, Зворник шест, Кнежево, Србац, Дринић и Мостар седам, Добој, Бијељина и Сарајево осам, Приједор, Бањалука, Билећа и Мраковица девет, Мркоњић Град и Нови Град 10, те Требиње и Рибник 11 степени Целзијусових.
