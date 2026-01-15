Протест грађана због клизишта, сукоб са директором РИТЕ Угљевик

15.01.2026
Због клизишта које се појавило уз обод рударског копа који припада РиТЕ Угљевик, и које пријети мјештанима и њиховим кућама, више десетина грађана окупило се данас испред Скупштине општине Угљевик тражећи да проблем буде ријешен.
Мјештани су истакли да страхују за куће и животе.
Затражили су од надлежних да се изјасне и реагују.
Током обраћања медијима испред Скупштине општине Угљевик, мјештани који су дошли да протестују вербално су се сукобили са вршиоцем дужности директора РИТЕ Угљевик, Жарком Новаковићем, а потом и са потпредсједником Скупштине општине, Петром Радовановићем.
Новаковић, в. д. директора РИТЕ Угљевик, рекао је да се о регионалном путу који траже грађани прича још од 2014, на шта су они бурно реаговали.
"Зашто није урађен од тада, ја не могу дати одговор. Предлажем да оформимо радну групу…" рекао је Новаковић, али су га у том тренутку грађани прекинули ријечима:
"Ево опет радне групе. Не може, не може".
Новаковић је на то казао: "Ево нећу да причам док они не заврше. Нек причају они".
Након тога, он је рекао да жели да у радној групи буду укључени и мјештани, на шта су они казали да од обећања нема ништа.
"Слажем се да РИТЕ Угљевик у овом тренутку нема капацитет да рјешава нагомилане проблеме попут експропријације која је сама по себи огроман финансијски издатак, као и да рјешава проблема попут регионалног пута. Већ три пута сам био у Бањалуци са директором Путева Српске и разговарао о том путном правцу и они су обећали у једном сегменту да ће изаћи у сусрет како би ми лакше поднијели те финансијске издатке. Предузеће РИТЕ Угљевик има заиста велике фиксне трошкове и нема довољно сопственог капацитета да рјешава ове проблеме. Зато и говорим да оформимо радну групу да ми ургентно приђемо тим проблемима. Не смијемо чекати Владу РС већ морамо погледати себе и видјети на који начин можемо да ријешимо проблеме", поручио је Новаковић, а преносе Независне.
Рекао је да прихвата одговорност.
"Обећавам да ћемо тај проблем ријешити. То се не може преко ноћи јер је то регионални пут. Преузећемо одговорност на себе по питању пута, водовода и других проблема. Видјећете шта ћемо урадити", додао је Новаковић.
Тврди да нико од грађана не треба да страхује да ће бити преварен у вези са експропријацијом њихових домова.
Поводом активирања клизишта у зони Вујићи–Фалчићи, усљед неповољних временских услова (обилних киша и снијега), дошло до покретања клизних процеса, те је поменута дионица пута затворена за саобраћај, саопштено је раније из РиТЕ Угљевик.
- Као замјенска путна дионица која повезује насељена мјеста Мезграја, Јаблани и Фалчићи са Угљевик Селом, дана 2 јануара.2026. године успостављен је алтернативни правац, којим се тренутно може одвијати саобраћај. На овој дионици ће се вршити додатни радови, посебно у дијелу старог сеоског пута, како би се омогућило несметано и безбједно функционисање саобраћаја - навели су из овог предузећа.
