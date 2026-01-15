Logo
У Српској рођено 12 беба

15.01.2026

08:09

У Српској рођено 12 беба
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, осам дјевојчица и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Осам беба рођено је у Бањалуци, двије у Зворнику, а по једна у Приједору и Фочи.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и три дјечака, у Зворнику двије дјевојчице, у Приједору дјечак, а у Фочи дјевојчица.

Порода није било у породилиштима у Бијељини, Добоју, Требињу, Источном Сарајеву, Градишци и Невесињу.

