Шта урадити са старом иконом уколико неко купи нову? Једна ствар се никако не смије

Курир

15.01.2026

07:17

Шта урадити са старом иконом уколико неко купи нову? Једна ствар се никако не смије
У домовима православних вјерника икона заузима посебно мјесто, не само као украс већ као светиња.

Зато се често поставља питање шта учинити са старом иконом када набавимо нову и како се према њој односити на достојанствен начин?

Одговор на то питање дао је вјероучитељ и теолог Александар Ђурђевић.

- Шта човјек треба да ради са старом иконом уколико купи нову икону? Стару икону скинете са зида, узмете нову икону коју сте купили. Свакако икону нећемо бацити у канту, морам ово да напоменем зато што сам прошле године пронашао икону Светог Димитрија са Свете Горе на дивљој депонији овде у Старој Пазови приликом акције чишћења - испричао је он.

Додао је да стару икону можете сачувати и ставити је у другу собу или је можете некоме поклонити.

- То није гријех. Икону можете донијети у цркву и посавјетовати се са свештеником, а он ће најбоље знати шта да уради са њом, док нову икону можете донијети на освећење. Уколико је икона веома оштећена, у пракси цркве она се спаљује на достојанствен начин, али свакако се треба посавјетовати са свештеником, или је једноставно можете рестаурирати и вратити јој стари сјај - закључио је.

Икона

СПЦ

Црква

