Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи

Амерички Стејт Департмент је јуче објавио листу од 75 земаља чији грађани неће имати прилику у наредном периоду да добију имигрантску визу за САД, а на листи се нашла и БиХ.
Разлог за укључење БиХ на ову листу може се пронаћи у објави предсједника САД-а Доналда Трампа од 12. јануара, када је он објавио листу на којој се види који проценат особа из различитих земаља прима социјалну помоћ у Америци.
На овој листи налазе се и особе поријеклом из БиХ, а према тој листи, 32.4 посто особа из БиХ прима социјалну помоћ у овој земљи.
Иако БиХ није при врху по овој статистици, ипак се чини да је проценат био довољно висок како би се БиХ нашла на листи земаља чији грађани у наредном периоду више неће бити у могућности да аплицирају за имигрантске визе.
Ипак, грађани БиХ ће и даље моћи да аплицирају за друге врсте виза, попут туристичких и студентских. Такође, ријеч је о суспензији, а не потпуном укидању имигрантских виза за грађане БиХ и 74 друге земље.
Подсјетимо, листа обухвата још: Авганистан, Албанију, Алжир, Антигву и Барбуду, Јерменију, Азербејџан, Бахаме, Бангладеш, Барбадос, Бјелорусију, Белизе, Бутан, Бразил, Мјанмар, Камбоџу, Камерун, Зеленортска Острва, Колумбију, Обалу Слоноваче, Кубу, Демократску Републику Конго, Доминику, Египат, Еритреју, Етиопију, Фиџи, Гамбију, Грузију, Гану, Гренаду, Гватемалу, Гвинеју, Хаити, Иран, Ирак, Јамајку, Јордан, Казахстан, твз. Косово, Кувајт, Киргистан, Лаос, Либан, Либерију, Либију, Сјеверну Македонију, Молдавију, Монголију, Црну Гору, Мароко, Непал, Никарагву, Нигерију, Пакистан, Републику Конго, Русију, Руанду, Свети Кристофор и Невис, Свету Лусију, Свети Винсент и Гренадини, Сенегал, Сијера Леонеа, Сомалију, Јужни Судан, Судан, Сирију, Танзанију, Тајланд, Того, Тунис, Уганду, Уругвај, Узбекистан и Јемен.
Иначе, још вриједи истаћи да грађани Бутана, према листи коју је објавио Трамп, предњаче по проценту. Наводно, 81.4 посто особа поријеклом из Бутана прима социјалну помоћ у САД-у.
На врху листе налазе се још Јемен (75.2 посто), Сомалија (71.9 посто), Маршалска острва (71.4 посто) и Доминиканска Република (68.1 посто), преноси Кликс.
