Logo
Large banner

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Извор:

СРНА

14.01.2026

22:15

Коментари:

0
Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака
Фото: screenshot / x / SuisseAlert

Све повријеђене особе и породице погинулих у пожару у новогодишњој ноћи у бару у скијалишту Кран-Монтана добиће по 10.000 франака, саопштиле су власти швајцарског кантона Вале.

У саопштењу се наводи да је ово хитна једнократна помоћ.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

На захтјев појединаца и организација које желе да дају донације, отворен је посебан рачун за прикупљање средстава, додаје се у саопштењу.

Савезна администрација саопштила је да планира оснивање независне фондације за управљање и дистрибуцију средстава.

Поред тога, донесена је одлука о забрани употребе пиротехничких средстава на мјестима отвореним за јавност.

Вртић дјеца

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Швајцарске власти планирају да интензивирају напоре за обуку општинског обезбјеђења и развој онлајн платформе да би се побољшао надзор над инспекцијама које врше општине, наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

noćni klub

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Занимљивости

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

34 мин

0
Ватерполисти Србије савладали Израел

Остали спортови

Ватерполисти Србије савладали Израел

42 мин

0
Како правилно његовати ружу зими?

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

49 мин

0
Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Занимљивости

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

49 мин

0

Више из рубрике

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

27 мин

0
Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

31 мин

0
Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

57 мин

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Свијет

Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner