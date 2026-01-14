Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Извор:
14.01.2026
Све повријеђене особе и породице погинулих у пожару у новогодишњој ноћи у бару у скијалишту Кран-Монтана добиће по 10.000 франака, саопштиле су власти швајцарског кантона Вале.
У саопштењу се наводи да је ово хитна једнократна помоћ.
На захтјев појединаца и организација које желе да дају донације, отворен је посебан рачун за прикупљање средстава, додаје се у саопштењу.
Савезна администрација саопштила је да планира оснивање независне фондације за управљање и дистрибуцију средстава.
Поред тога, донесена је одлука о забрани употребе пиротехничких средстава на мјестима отвореним за јавност.
Швајцарске власти планирају да интензивирају напоре за обуку општинског обезбјеђења и развој онлајн платформе да би се побољшао надзор над инспекцијама које врше општине, наводи се у саопштењу.
