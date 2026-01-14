Logo
Large banner

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Извор:

задовољна

14.01.2026

22:06

Коментари:

0
Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Периоди ретроградног Меркура традиционално се повезују са конфузијом, кашњењима и проблемима у комуникацији, путовањима и доношењу одлука.

Будући да нам се ближи први ретроградни Меркур у 2026. години, није лоше сазнати на које тачно датуме ће се то десити и који су савјети астролога да лакше пребродимо те планетарне утицаје.

Ватерполисти Србије

Остали спортови

Ватерполисти Србије савладали Израел

Шта је ретроградни Меркур

Три до четири пута годишње планета Меркур изгледа као да мијења смјер кретања на небу. У астрологији се ти периоди називају ретроградни Меркур и традиционално се повезују са конфузијом, кашњењима и проблемима у комуникацији, путовањима и доношењу одлука.

Осим грешака у мејловима, отказаних путовања и покварених планова, ретроградни периоди се такође сматрају вриједним временом за размишљање и преиспитивање.

Вјерује се да интуиција тада може бити појачана и да наизглед необичне случајности могу носити посебно значење.

ruza ruze

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

Шта је ретроградно кретање

Астрономско објашњење ретроградног кретања почиње разумијевањем да планете у нашем Сунчевом систему круже око Сунца на различитим удаљеностима и различитим брзинама.

Док и ми сами кружимо око Сунца, можемо посматрати друге планете како се крећу по небу.

Понекад из наше перспективе може изгледати да је нека планета изненада промијенила смјер и почела да се креће уназад по небу. Али заправо Меркур се не креће уназад. Оно што видимо јесте оптичка илузија настала због положаја и брзина Земље и Меркура док круже око Сунца.

Пошто Меркур кружи око Сунца брже него Земља, постоје тренуци када изгледа као да успорава, стаје и мења смер кретања, слично аутомобилу који претиче други на путу.

Због тога овај феномен називамо привидним ретроградним кретањем јер само изгледа као да се планета креће уназад.

Спавање кревет

Занимљивости

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Датуми ретроградног Меркура у 2026. години

У 2026. години Меркур биће ретроградан током сљедећих периода:

-Први ретроградни период: 26. фебруар - 20. март 2026.

-Други ретроградни период: 29. јун - 23. јул 2026.

-Трећи ретроградни период: 24. октобар - 13. новембар 2026.

Шта радити током ретроградног Меркура

Планета Меркур управља комуникацијом у свим облицима - слушањем, писањем, читањем, говором и слично - као и активностима које су блиско повезане са комуникацијом, попут преговора и уговора.

Такође управља путовањима, аутомобилима, транспортом и поштом.

Нис-28112025

Србија

НИС започиње изградњу соларне електране

Зато, када је Меркур ретроградан, ствари у тим областима могу дјеловати неусклађено. То не значи да је катастрофа неизбјежна, али је мудро поступати са додатним опрезом.

Током ретроградног Меркура:

-Избјегавајте потписивање важних уговора или доношење великих финансијских одлука.

-Двапут провјеравајте мејлове, поруке и планове путовања.

-Правите резервне копије података.

-Будите стрпљиви, нарочито када долази до неспоразума.

-Враћајте се старим пројектима умјесто да започињете нове.

Флексибилност је ваш савезник. Наравно, не можете зауставити свој живот, али можете планирати унапријед, имати резервне опције и бити спремни на краћи фитиљ код људи и учесталије неспоразуме у комуникацији.

На шта треба мислити током ретроградног периода

Неки окривљују ретроградни Меркур за сав хаос који се дешава у њиховом животу. Ипак, то је добро вријеме да се повучете и преиспитате на шта усмјеравате своју енергију.

Француска

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Запитајте се:

Да ли усмјеравате своју енергију тамо гдје је заиста важно? Ако су вам породица и пријатељи важни, да ли им посвећујете довољно енергије?

Или сте се превише распршили у одређеним областима, попут каријере или обавеза, на рачун односа с другима или личног благостања?

Губитак равнотеже између различитих сфера вашег живота може довести до тога да трпе, па вам свијест о њиховој повезаности, нарочито током ретроградног Меркура, може помоћи да ту равнотежу очувате или барем боље разумијете како она функционише.

Одвојте тренутак за размишљање. Ретроградни Меркур може бити одлично вријеме да направите корак уназад и поново анализирате ко сте и шта радите, али није лоше да се уздржите од доношења било каквих драстичних одлука док се ретроградни период не заврши.

Француска

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Сјенка ретроградног Меркура

Сљедећи ретроградни Меркур завршава се 20. марта 2026. године.

Када се ретроградни Меркур заврши, неки астролози вјерују да постоји кратак период сјенке прилагођавања, у трајању од неколико недјеља, док Меркур поново крене директно.

Током тог периода прилагођавања:

Немојте журити са великим одлукама.

Дозволите да се евентуални преостали неспоразуми разријеше.

Припремите се да кренете напријед са јаснијом намјером.

То је добро вријеме да дотјерате презентацију, финализујете планове путовања или поново сагледате уговоре свјежим погледом.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Када се тај период сенке заврши, генерално се сматра да долази повољније вријеме за напредовање са великим одлукама, уговорима и новим пројектима.

Подијели:

Тагови:

Retrogradni Merkur

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

Друштво

Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

59 мин

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Сцена

Даница Ристовски побјеснила због питања о разводу

1 ч

0
Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

Свијет

Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

1 ч

0
Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

Здравље

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

1 ч

0

Више из рубрике

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Занимљивости

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

46 мин

0
Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

Занимљивости

Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

2 ч

0
Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

Занимљивости

Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

2 ч

0
Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

Занимљивости

Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner