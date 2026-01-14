Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

Извор:
Иако сви повремено тешко подносе критике, постоје људи којима и најмања примједба може остати дуго урезана у мислима.
Такви људи дубоко анализирају туђе ријечи, често их доживљавају лично и тешко их игноришу, чак и када су изречене без лоше намјере.
Према астрологији, одређени хороскопски знакови склонији су снажнијим емоционалним реакцијама на туђе критике.
Ракови критике ријетко доживљавају површно. Чак и добронамерне савјете могу протумачити као лични напад, нарочито ако долазе од људи до којих им је стало.
Њихова емоционална повезаност с другима чини их рањивима на туђе речи.
Након критике често се повлаче у себе и дуго размишљају о ономе што је речено. Иако се можда неће одмах побунити, унутрашњи утисак остаје снажан и дуготрајан.
Рибе имају тенденцију да преузимају туђе ријечи на себе, без обзира на контекст. Критика може дубоко да их погоди, јер често сумњају јесу ли довољно добре или јесу ли некога разочарале.
Занимљивости
Њихова осјетљивост произилази из снажне емоционалне и интуитивне природе.
Чак и благе примједбе могу у њима изазвати преиспитивање сопствене вриједности. Рибе се често повлаче и покушавају да пронађу скривено значење иза сваке изговорене ријечи.
Иако на први поглед дјелују рационално и самокритично, Дјевице тешко подносе критике, јер имају висока очекивања. Када добију примједбу, она често потврђује њихове унутрашње сумње и несигурности.
Због тога је доживљавају интензивније него што показују споља.
Дјевице ријетко реагују емотивно на лицу мјеста, али ће критику детаљно анализирати и дуго о њој размишљати. Њихова осјетљивост више је ментална него емоционална, али једнако снажно утиче на њих, преноси Б92.
Лавови воле признање и осјећај да су цијењени, па им критика тешко пада, нарочито ако је јавна. Иако се често труде да дјелују самоувјерено, негативни коментари могу их дубоко повриједити и пољуљати њихово самопоуздање.
Када се осјећају критиковано, Лавови могу реаговати одбрамбено или повлачењем, зависно од ситуације. Иза снажне спољашњости често се крије осјетљивост на туђе мишљење и потреба за прихватањем.
