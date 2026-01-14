Logo
Large banner

Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима

Извор:

АТВ

14.01.2026

14:25

Коментари:

0
Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима
Фото: АТВ

Српска Нова година, која се обиљежава у ноћи између 13. и 14. јануара по јулијанском календару, за многе је прилика да се празнична атмосфера продужи још који дан. Иако нема званични статус празника, овај датум се у бројним градовима и домовима дочекује уз музику, окупљања и обичаје који спајају традицију, веру и савремени начин прославе.

  • Када су Срби почели да славе Нову годину
  • Обичаји који се поштују на овај празник

Јулијанска Нова година празник је који се слави 13. на 14. јануар по грегоријанском календару сваке године. Тог датума је 1. јануар по јулијанском календару, пише РТС.

Иако је у Србији устаљен назив Српска нова година, у различитим крајевима Европе позната је као јулијанска, стара или православна Нова година.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Друштво

Посебан датум у црквеном календару! Славимо три велика празника, ове обичаје ваља испоштовати

Иако није званична Нова година, она се слави у Србији, Босни и Херцеговини, Републици Српској, Црној Гори, Сјеверној Македонији, православним дијеловима Хрватске.

Слави је и православно становништво у Русији, Белорусији, Украјини, Јерменији, Грузији, Молдавији.

Традиција прославе јулијанске Нове године постоји и у неким немачким кантонима у Швајцарској, као и у неким деловима Шкотске.

Када су Срби почели да славе Нову годину

Тачан датум када су Срби почели да славе јулијанску Нову годину је немогуће одредити, али тај празник добија на значају послије Првог, а поготово после Другог свјетског рата.

Иако није била званично забрањена, за вријеме комунистичке власти није било организованих јавних дочека, ни дочека по ресторанима и кафанама.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Ево како да прочитате замућену поруку на Виберу

До размимоилажења двије Нове године долази због реформе јулијанског и настанка грегоријанског календара, 1582. године.

Упркос дуготрајном отпору претежно православних земаља, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је 1919. године законом изједначила два календара, али Српска православна црква није.

Иако се данас радо дочекује по градским трговима и угоститељским објектима, Српска нова година, за разлику од оне друге, није државни празник и нерадан дан.

Обичаји који се поштују на овај празник

Православна Нова година назива се још и Мали Божић, а поклапа се и са црквеним празницима Обрезање Господа Исуса Христа и крсном славом Свети Василије Велики.

Тог дана једе се глава божићне печенице, а то је најчешће глава јагњета или прасета, а домаћице месе новогодишњу чесницу, „василицу“.

bozic (2)

Друштво

Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

Црква испраћа стару и дочекује нову годину на духовни начин, молитвама и богослужењима, али и благосиља све пристојне прославе, подсећајући да се у бројним црквеним домовима обиљежава овај значајан празник.

Тога дана у неким крајевима Србије спаљују се остаци бадњака, а поред „василице“ месе се и крофне у које се, као и за Божић, ставља новчић.

Такође, вјерује се да, поред богате трпезе, на овај дан у кућу треба унети неку нову ствар, купљену тог дана, како би кућа и укућани током цијеле године имали напретка.

Подијели:

Тагови:

Srpska nova godina

обичаји

narodna vjerovanja

zanimljivosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Савјети

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

18 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Сутра су три велика празника: Ову молитву треба изговорити за благостање

18 ч

0
Празнична трпеза

Друштво

Ове обичаје треба испоштовати до поноћи: Сутра славимо Српску нову годину

1 д

0
Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

Друштво

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

1 д

0

Више из рубрике

Буђење устајање истезање кревет

Занимљивости

Све више људи буди се у 5 ујутро: Је ли то стварно здраво или је само тренд

4 ч

0
Кафански музичари признају: Ова пјесма пуни џепове више од свих хитова, а сви је знамо

Занимљивости

Кафански музичари признају: Ова пјесма пуни џепове више од свих хитова, а сви је знамо

5 ч

0
Три знака улазе у нову еру: Стабилност, изобиље и срећа

Занимљивости

Три знака улазе у нову еру: Стабилност, изобиље и срећа

6 ч

0
Најзгодније жене рађају се у ових шест хороскопских знакова

Занимљивости

Најзгодније жене рађају се у ових шест хороскопских знакова

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner