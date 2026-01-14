Три знака улазе у нову еру: Стабилност, изобиље и срећа

14.01.2026
09:42
Коментари:0
Три хороскопска знака улазе у нову еру изобиља од 14. јануара.
Меркур у опозицији са Јупитером истиче неравнотежу између очекивања и стварности. Космичке силе помажу им да доносе мудре одлуке и привлаче изобиље и богатство.
Овај транзит нам показује гдје су наши планови били превише расути или наша обећања превише надувана да би одржала било какав дугорочни напредак.
Заједно, ове космичке силе подстичу мудрије доношење одлука показујући шта заправо траје током времена, а шта не. Можемо планирати изобиље јер сада знамо шта је потребно.
У сриједу, ови знаци улазе у стабилнију животну фазу, фазу изобиља. Ослобађамо се наших веза са нестабилношћу јер видимо да нам све ово доноси нервозу. Сада је вријеме да градимо на овом темељу и вјерујемо у сопствени суд, да доносимо мудре одлуке.
За вас, транзит Меркура опозиције Јупитера открива гдје сте били превише растегнути. 14. јануара јасно видите које су вас обавезе превише оптеретиле и гдје треба да закочите.
Изобиље почиње када поједноставите, а сазнање шта не функционише је први корак. Ако тежите изобиљу, зашто онда губити вријеме на ствари које вас ометају и скрећу са курса? Нема потребе.
Када уклоните вишак, живот се поново чини управљивим. Живот постаје пун наде јер сте смањили број стресова на свом тањиру. Спремни сте да поставите сидро и уђете у нову еру изобиља.
Овај дан, 14. јануар, означава прекретницу у начину на који приступате равнотежи. То много говори, будући да сте све у вези са равнотежом и хармонијом. Меркур у опозицији са Јупитером открива да је одржавање свих срећним дошло по личну цијену за вас. Срећом, то има датум истека, од сада.
Ваша нова ера изобиља почиње када поставите границу која вас враћа на фабричка подешавања. Другим ријечима, враћате се томе да будете ви. Нисте лутка. Имате и свој живот који треба да живите.И даље можете бити своји љубазни, али нисте овдје да се растегнете како бисте се прилагодили масама. Више не морате све да дајете или да идете даље од онога што сте способни. Вријеме је да дате приоритет себи и својим потребама.
Ово поравнање Меркура и Јупитера тражи од вас да успорите и 14. јануара коначно разумијете зашто. Меркур у опозицији са Јупитером показује да превише отворених врата спрјечава прави напредак.
Наравно, волите да радите милион ствари истовремено и даје вам мало узбуђења бити толико укључени у толико ствари. Ово је посебно тачно ако се све врти око креативности. Међутим, ријетко завршавате било шта и зато вам овај транзит долази да вас води, преноси Крстарица.
