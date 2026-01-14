Logo
Приједорчанин остао без BMW: У Омарској одузет аутомобил за којим Интерпол трага

Извор:

АТВ

14.01.2026

09:08

Приједорчанин остао без BMW: У Омарској одузет аутомобил за којим Интерпол трага
Фото: Ustupljena fotografija

Полиција у Омарској је одузела аутомобил БМW за којим је, како је утврђено, расписана Интерпол потрага.

"Полицијски службеници Полицијске станице Омарска су 12.01.2026. године од лица М.П. из Приједора привремено одузели путничко моторно возило марке „BMW“ након што је утврђено да је за возилом расписана Интерпол потрага, наводе из ПУ Приједор.

У току је рад на утврђивању околности расписивања потраге.

