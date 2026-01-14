Приједорчанин остао без BMW: У Омарској одузет аутомобил за којим Интерпол трага

Извор:
АТВ
14.01.2026
09:08
Коментари:0
Полиција у Омарској је одузела аутомобил БМW за којим је, како је утврђено, расписана Интерпол потрага.
"Полицијски службеници Полицијске станице Омарска су 12.01.2026. године од лица М.П. из Приједора привремено одузели путничко моторно возило марке „BMW“ након што је утврђено да је за возилом расписана Интерпол потрага, наводе из ПУ Приједор.
У току је рад на утврђивању околности расписивања потраге.
