Француска запријетила Америци

Извор:

Танјуг

14.01.2026

08:51

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Yoan Valat

Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро изјавио је данас да Гренланд "није на продају" и позвао је Сједињене Америчке Државе да престану, како је рекао, са "уцјенама".

- Напад на другу чланицу НАТО не би имао смисла, чак би био и супротан интересима Сједињених Америчких Држава... И стога ова уцјена очигледно мора да престане - рекао је Баро на РТЛ-у.

Он је потврдио да Француска подржава Данску и најавио је отварање француског конзулата на острву 6. фебруара, што је означио као политички сигнал.

Свијет

У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе

- Нисмо изгубили рат, игра није готова, лопта је у дворишту европских парламентараца - рекао је министар, алудирајући на дипломатске напетости у вези са Гренландом, пренио је Ројтерс.

У истом интервјуу, Баро је критиковао иранску власт због сузбијања демонстрација широм земље, оцјењујући да је та репресија "најнасилнија у савременој историји Ирана" и да "апсолутно мора да престане".

Тагови:

Доналд Трамп

Француска

Grenland

