Француска запријетила Америци

Извор:
Танјуг
14.01.2026
08:51
Коментари:0
Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро изјавио је данас да Гренланд "није на продају" и позвао је Сједињене Америчке Државе да престану, како је рекао, са "уцјенама".
- Напад на другу чланицу НАТО не би имао смисла, чак би био и супротан интересима Сједињених Америчких Држава... И стога ова уцјена очигледно мора да престане - рекао је Баро на РТЛ-у.
Он је потврдио да Француска подржава Данску и најавио је отварање француског конзулата на острву 6. фебруара, што је означио као политички сигнал.
Свијет
У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе
- Нисмо изгубили рат, игра није готова, лопта је у дворишту европских парламентараца - рекао је министар, алудирајући на дипломатске напетости у вези са Гренландом, пренио је Ројтерс.
У истом интервјуу, Баро је критиковао иранску власт због сузбијања демонстрација широм земље, оцјењујући да је та репресија "најнасилнија у савременој историји Ирана" и да "апсолутно мора да престане".
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму