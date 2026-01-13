Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Извор:
Блиц
13.01.2026
18:45
Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Александра О. (40) због постојања оправдане сумње да је 8. августа 2025. године на територији Земуна, употребом силе принудио оштећену на обљубу.
Оптужницом, која је поднијета Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело Силовање.
Тужилаштво је предложило суду да Александру О. продужи притвор због опасности од бјекства и да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду.
Такође је предложило да оштећеној одреди статус посебно осјетљивог свједока.
