Logo
Large banner

Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Извор:

Блиц

13.01.2026

18:45

Коментари:

0
Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао
Фото: Pixabay

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Александра О. (40) због постојања оправдане сумње да је 8. августа 2025. године на територији Земуна, употребом силе принудио оштећену на обљубу.

Оптужницом, која је поднијета Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело Силовање.

илу-степенице-лед-снијег-08012026

Градови и општине

Пљуште казне због неочишћеног снијега

Тужилаштво је предложило суду да Александру О. продужи притвор због опасности од бјекства и да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду.

Такође је предложило да оштећеној одреди статус посебно осјетљивог свједока.

Подијели:

Тагови:

Силовање

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

Градови и општине

Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

2 ч

2
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Хроника

Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

2 ч

0
Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Свијет

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

2 ч

0
Новогодишња јелка украси

Савјети

Ево када је право вријеме да раскитите јелку: Један датум је кључан

2 ч

0

Више из рубрике

Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Хроника

Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

2 ч

0
Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Хроника

Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Полиција расвијетлила крађу, па пронашли оружје и дрогу

3 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Оптужница против Фаће због психичког насиља над Исаком, Јуришићевом и четири новинарке

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

20

39

''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

20

31

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

20

30

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

20

22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner