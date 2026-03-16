Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

Аутор:АТВ
16.03.2026
11:56
Права драма одиграла се на путу Никшић-Подгорица, када су возачи пријавили да их неко гађа каменицама.
Возачи су, наиме, полицији пријавили да на магистралном путу, у мjесту Дреноштица, неко баца камење на возила у покрету.
"На лице мјеста упућени су припадници саобраћајне патроле, који су затекли М.С. (51) из Никшића. Одмах по доласку полицајаца, он их је физички напао, ударајући једног полицајца песницама и ногама у тијело, док је полицајку ударио два пута у тијело, усљед чега су полицајци задобили тјелесне повреде", наводи се у саопштењу МУП.
Како се истиче, након привођења у службене просторије, о догађају је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који је наложио да се М.С. лиши слободе због сумње да је починио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
По налогу поступајућег тужиоца, осумњиченом је одређено задржавање до 72 сата, преноси Телеграф.рс.
