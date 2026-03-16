Скандал потреса Француску: Више од милион аутомобила регистровано илегално

Аутор:АТВ
16.03.2026
11:43
Коментари:0
Велики скандал потреса Француску након што је откривено да је више од милион возила повезано са преварама у систему регистрације.
Истражиоци наводе да су слабости у дигиталном систему омогућиле лажним фирмама да илегално региструју аутомобиле.
Проблем потиче из 2017. године, када је држава дјелимично приватизовала систем регистрације возила.
Ауто-салони и овлашћени посредници добили су директан приступ бази података регистрације возила, али се систем у великој мјери ослањао на самоконтролу.
Према извјештају државне ревизорске институције, криминалне мреже су искористиле рупе у систему и преко око 300 лажних компанија регистровале скоро милион возила, што је око 1,7 одсто укупног возног парка у земљи.
Процјене показују да је држава између 2022. и 2024. изгубила више од 550 милиона евра кроз неплаћене казне, таксе за регистрацију и друге намете.
Лажне регистрације омогућавале су возачима да избјегну казне за пребрзу вожњу, путарине или паркирање, јер је често било тешко утврдити ко је прави власник возила.
Систем је такође могао да послужи и за прикривање поријекла украдених аутомобила, који су добијали нову "легалну" идентификацију.
Истражитељи упозоравају да проблем није само финансијски, већ и безбједносни, јер непоуздани подаци о регистрацији отежавају спровођење закона, преноси Б92.
Државна ревизорска институција зато предлаже строже контроле приступа регистрационој бази, редовне провјере посредника који обављају велики број регистрација и јачу ИТ заштиту система како би се спријечиле сличне преваре у будућности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Сцена
4 ч0
Здравље
4 ч0
Хроника
4 ч0
Ауто-мото
6 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Тренутно на програму