Logo
Large banner

Скандал потреса Француску: Више од милион аутомобила регистровано илегално

Аутор:

16.03.2026

11:43

Коментари:

0
Фото: S. von Hoerst/Pexels

Велики скандал потреса Француску након што је откривено да је више од милион возила повезано са преварама у систему регистрације.

Истражиоци наводе да су слабости у дигиталном систему омогућиле лажним фирмама да илегално региструју аутомобиле.

policija rs stop traka (5)

Проблем потиче из 2017. године, када је држава дјелимично приватизовала систем регистрације возила.

Ауто-салони и овлашћени посредници добили су директан приступ бази података регистрације возила, али се систем у великој мјери ослањао на самоконтролу.

Према извјештају државне ревизорске институције, криминалне мреже су искористиле рупе у систему и преко око 300 лажних компанија регистровале скоро милион возила, што је око 1,7 одсто укупног возног парка у земљи.

Parfem

Процјене показују да је држава између 2022. и 2024. изгубила више од 550 милиона евра кроз неплаћене казне, таксе за регистрацију и друге намете.

Лажне регистрације омогућавале су возачима да избјегну казне за пребрзу вожњу, путарине или паркирање, јер је често било тешко утврдити ко је прави власник возила.

Систем је такође могао да послужи и за прикривање поријекла украдених аутомобила, који су добијали нову "легалну" идентификацију.

Накит

Истражитељи упозоравају да проблем није само финансијски, већ и безбједносни, јер непоуздани подаци о регистрацији отежавају спровођење закона, преноси Б92.

Државна ревизорска институција зато предлаже строже контроле приступа регистрационој бази, редовне провјере посредника који обављају велики број регистрација и јачу ИТ заштиту система како би се спријечиле сличне преваре у будућности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

15

09

Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner