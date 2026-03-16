Из златаре украден накит вриједан пола милиона евра

16.03.2026
11:33
Четрдесетосмогодишњи држављанин Русије украо је из златаре у Тивту накит у вриједности око пола милиона евра, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Из полиције наводе да је руски држављанин идентификован и да је утврђено да је два пута мијењао име.
Ријеч је о лицу које је повратник у вршењу кривичних дјела из области имовинског криминалитета у више различитих држава.
Он је, како се сумња, насилно отворио заштитну ролетну, а затим и врата златаре у Тивту из које је украо накти.
Из полиције истичу да ће наставити са предузимањем активности из своје надлежности с циљем идентификације и процесуирања и других лица која су учествовала у извршењу овога кривичног дјела.
