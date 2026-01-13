У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе

13.01.2026
Двије особе су повријеђене у саобраћајној несрећи која се данас догодила у Градачцу, а саобраћај је обустављен на дионици пута која из тог града води ка Орманици.
Како су казали из Управе полиције МУП ТК, саобраћајна несрећа се догодила у градачачком насељу Мионица , у 15:10 сати, а учествовала су два аутомобила.
Том приликом двије особе су повријеђене и оне су се обратиле службеницима Дома здравља Градачац због пружања љекарске помоћи.
Због ове саобраћајне несреће на магистралној цести Градачац-Орманица саобраћај је у потпуности обустављен до окончања полицијског увиђаја који је у току, преноси Кликс.
