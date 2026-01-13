Logo
Large banner

У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе

13.01.2026

19:00

Коментари:

0
У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Двије особе су повријеђене у саобраћајној несрећи која се данас догодила у Градачцу, а саобраћај је обустављен на дионици пута која из тог града води ка Орманици.

Како су казали из Управе полиције МУП ТК, саобраћајна несрећа се догодила у градачачком насељу Мионица , у 15:10 сати, а учествовала су два аутомобила.

силовање-насиље над женама

Хроника

Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Том приликом двије особе су повријеђене и оне су се обратиле службеницима Дома здравља Градачац због пружања љекарске помоћи.

Због ове саобраћајне несреће на магистралној цести Градачац-Орманица саобраћај је у потпуности обустављен до окончања полицијског увиђаја који је у току, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Градачац

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чишћење снијега и леда са степеница

Градови и општине

Пљуште казне због неочишћеног снијега

2 ч

0
Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

Градови и општине

Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

2 ч

2
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Хроника

Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

2 ч

0
Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Свијет

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

2 ч

0

Више из рубрике

Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Хроника

Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

2 ч

0
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Хроника

Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

2 ч

0
Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Хроника

Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Полиција расвијетлила крађу, па пронашли оружје и дрогу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

20

39

''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

20

31

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

20

30

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

20

22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner