Познато од чега је умро Марк Брновић?

14.01.2026

08:59

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

Марк Брновић, бивши државни тужилац Аризоне преминуо је у 59. години.

Иако породица није саопштила узрок смрти, The Arizona Republic је цитирао бившу Брновићеву портпаролку Кети Конор, која је рекла да је преминуо у сну у понедјељак, највјероватније од срчаног удара, преноси Телеграф.

"Најпознатији као 26. генерални тужилац Аризоне, државни и федерални тужилац и бранилац правде, заувијек ће бити упамћен и вољен од нас као драг супруг, отац, син и брат!, стоји у саопштењу које је потписала породица Брновић.

"Срце нам је сломљено због овог губитка и дубоко смо дирнути исказима љубави и подршке од стране многих дивних људи широм државе и земље!, наводи се у саопштењу.

Подсјетимо, Марка Брновића је прошлог љета предсједник САД Доналд Трамп номиновао за амбасадора САД у Србији, али је Бијела кућа касније повукла номинацију.

Брновић, чији су родитељи емигрирали из Србије, рођен је у Детроиту 1966. године, служио је као приправник у Конгресу у канцеларији тадашњег представника Џона Мекејна 1984. године, прије него што је дипломирао 1988. године на Аризонском државном универзитету, а три године касније стекао диплому права на Универзитету у Сан Дијегу.

Радио је као тужилац у канцеларији окружног тужиоца Марикопа, а затим је прешао у канцеларију генералног тужиоца, потом је водио Goldwater Институт за Уставно управљање од 2003–2005, радио у служби за односе за приватног извођача прије него што је од 2007. до 2009. године радио за америчког тужиоца у Фениксу. Републикански гувернер Џан Бруер га је именовао за вођу Одјељења за коцкање.

Од када је напустио изабрану функцију, Брновић је радио као партнер у националној адвокатској фирми.

