Огласио се Марк Брновић: Открио зашто неће бити амбасадор САД у Србији!

Извор:

Курир

04.10.2025

12:26

Коментари:

1
Огласио се Марк Брновић: Открио зашто неће бити амбасадор САД у Србији!
Фото: Printscreen/Youtube

Марк Брновић, Американац српског поријекла и бивши Државни тужилац Аризоне, за Курир је прокоментарисао повлачење његове кандидатуре за амбасадора САД у Србији.

Амерички предсједник Доналд Трамп именовао је крајем марта Брновића на ту функцију, а мјесец дана касније на сајту Конгреса објављено је да је Комитет за спољне послове Сената званично примио номинацију на потврђивање.

На истој страници сада је објављено да је 2. октобра од предсједника САД primmljena порука о повлачењу кандидатуре.

Брновић у изјави за Курир наводи да прије свега жели да се захвали Трампу на томе што га је номиновао за америчког амбасадора у Србији.

"Али, како се процес одуговлачио, постало је јасно да бирократе дубоке државе не желе да било ко са политичким, етичким и вјерским бекграундом попут мог обавља амбасадорску дужност у Србији. Када се све сагледа, вјерујем да је то што ћу бити близу породици и пријатељима у Аризони и проналазити могућности за остварење битније улоге на домаћем плану најбољи пут за мене у овом тренутку", казао је Брновић.

Коментари (1)
