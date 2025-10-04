Пијане тинејџерке усмртиле старијег мушкарца, камере снимиле напад

Извор:
Пијане тинејџерке ничим изазване напале су и усмртиле 75-годишњег мушкарца на улици.
Тинејџерке старости 14, 16 и 17 у то вријеме, напале су Фредија Ривера који се враћао кући крајем фебруара ове године. Тинејџерке су га гурнуле и шутале док их је он молио да га оставе на миру, пише Дејли мејл.
Старија дјевојка га је ударила након чега је Ривера пао у локви крви. Преминуо је у болници дан након напада.
Читав догађај који се одиграо у сјеверном Лондону је снимљен мобилним телефоном једне од тинејџерки, а на снимку се могу учити јауци несрећном мушкарца као и смијех тинејџерки.
Суд је најстарију тинејџерку осудио на четири године затора, средњу на три и по године, а најмлађу на двије и по године затвора након што су признале убиство.
