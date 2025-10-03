Logo

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Извор:

Дневник.хр

03.10.2025

13:54

Фото: Markus Spiske/Pexels

Полиција је објавила узрок смрти новорођеног дјетета пронађеног у уторак на надстрешници зграде у Грацу. Двадесетогодишња мајка, хрватска држављанка, оптужена је за убиство, а тренутно се налази у болници.

Жена је наводно родила сама у стамбеној згради. Рекла је да ју је пород потпуно изненадио, наводно ни она ни породице нису примијетили трудноћу. Није живјела с оцем дјетета, чији идентитет још није потврђен. Кад је почео пород, млада Хрватица помислила је да има стомачне тегобе. Тек је у купаоници наводно схватила што се догађа. Након порода ставила је бебу на прозорску даску одакле је, како је испричала, пао на надстрешницу за аутомобил, три метра ниже, преноси Кронен Цајтунг.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Полиција је потврдила да је узрок смрти вјеројатно трауматска озљеда мозга. Потврдили су да је дијете рођено живо, а тачне околности инцидента још се истражују.

Двадесетогодишњакиња је морала на операцију и још увијек је у болници, а налог за хапшење издан је још у уторак. Истражиоци још нису провели додатна испитивања, а тренутно се води истрага због сумње на убиство. Психијатријско вјештачење такође ће утврдити је ли оптужена, можда, под утицајем самог порода, поступила тако нехумано. Ако се то докаже, могла би бити оптужена "само" за убијање дјетета при породу, а не за убиство.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Унаприједити област грађевинарства у Српској

Судски психијатар Сигрун Росманитх има искуства с таквим случајевима.

"То су најмлађе младе мајке. Већином неосуђиване, не знају за трудноћу или је поричу. А кад дође до изненадног порода, мисле само на једно: 'Како се могу ријешити овога?'" испричала је, преноси Дневник.хр.

