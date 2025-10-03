Преминула легендарна британска глумица

Извор:
Курир
03.10.2025
13:43
Коментари:0
Патриша Рутлиџ, легендарна британска глумица позната као Хајасинт Бакет из серије „Keeping Up Appearances“, преминула је у 96. години.
Са тугом је објављено да је Патриша Рутлиџ, легендарна британска глумица најпознатија по улози снобовске Хајасинт Бакет („букет“) у култној серији „Keeping Up Appearances“, преминула у 96. години.
Саопштење њеног агента гласи:
„Са дубоком тугом потврђујемо смрт Даме Патрише Рутлиџ, која је јутрос мирно преминула у сну, окружена љубављу.
Чак и са 96 година, Патриша је задржала страст према свом послу и везу са публиком, а нове генерације гледалаца настављају да је откривају кроз њене вољене телевизијске улоге.
Недостајаће њеним вољенима и њеним оданим обожаваоцима широм свијета.“
Хроника
Жоржу пет година затвора за трговину кокаином!
Култна улога и каријера која је трајала деценијама
„Keeping Up Appearances“ је био велики хит у своје вријеме, са чак 13 милиона гледалаца на врхунцу, доносећи јој национално признање. Па ипак, Патриша Рутлиџ је била много више од телевизијске комичарке.
Такође се појављивала у Шекспировим представама, а са 66 година глумила је у шестодјелној крими серији Би-Би-Сија „Хети Вејнтроп истражује“, глумећи пензионерку која постаје детективка.
Рутлиџ је рођена 1929. године у Транмеру, Чешир, и школовала се у средњој школи Биркенхед, Универзитету у Ливерпулу, позоришној школи Бристол Олд Вик и музичкој школи Гилдхол.
Патриша Рутлиџ је касније одушевила публику у Њујорку, захваљујући свом наступу на Бродвеју у представи „Како се свет односи према вама?“. Чувени композитор Леонард Бернштајн је касније компоновао соло деонице посебно за њу у предсједничкој драми „Пенсилванија авенија 1600“.
Економија
Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра
Патриша Рутлиџ је оставила неизбрисив траг на оштар хумор, позориште и телевизију. Од Хајасинт Бакет, која је очаравала публику својом комбинацијом комичног шарма и друштвеног апсурда, до озбиљних позоришних улога, Рутлиџ је доказала свестраност и таленат који траје деценијама.
Република Српска
29 мин0
Хроника
35 мин0
Друштво
39 мин0
Савјети
41 мин0
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму