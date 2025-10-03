Logo

Преминула легендарна британска глумица

Извор:

Курир

03.10.2025

13:43

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Патриша Рутлиџ, легендарна британска глумица позната као Хајасинт Бакет из серије „Keeping Up Appearances“, преминула је у 96. години.

Са тугом је објављено да је Патриша Рутлиџ, легендарна британска глумица најпознатија по улози снобовске Хајасинт Бакет („букет“) у култној серији „Keeping Up Appearances“, преминула у 96. години.

Саопштење њеног агента гласи:

„Са дубоком тугом потврђујемо смрт Даме Патрише Рутлиџ, која је јутрос мирно преминула у сну, окружена љубављу.

Чак и са 96 година, Патриша је задржала страст према свом послу и везу са публиком, а нове генерације гледалаца настављају да је откривају кроз њене вољене телевизијске улоге.

Недостајаће њеним вољенима и њеним оданим обожаваоцима широм свијета.“

Хроника

Жоржу пет година затвора за трговину кокаином!

Култна улога и каријера која је трајала деценијама

„Keeping Up Appearances“ је био велики хит у своје вријеме, са чак 13 милиона гледалаца на врхунцу, доносећи јој национално признање. Па ипак, Патриша Рутлиџ је била много више од телевизијске комичарке.

Такође се појављивала у Шекспировим представама, а са 66 година глумила је у шестодјелној крими серији Би-Би-Сија „Хети Вејнтроп истражује“, глумећи пензионерку која постаје детективка.

Рутлиџ је рођена 1929. године у Транмеру, Чешир, и школовала се у средњој школи Биркенхед, Универзитету у Ливерпулу, позоришној школи Бристол Олд Вик и музичкој школи Гилдхол.

Успон на свјетску сцену

Патриша Рутлиџ је касније одушевила публику у Њујорку, захваљујући свом наступу на Бродвеју у представи „Како се свет односи према вама?“. Чувени композитор Леонард Бернштајн је касније компоновао соло деонице посебно за њу у предсједничкој драми „Пенсилванија авенија 1600“.

Економија

Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра

Патриша Рутлиџ је оставила неизбрисив траг на оштар хумор, позориште и телевизију. Од Хајасинт Бакет, која је очаравала публику својом комбинацијом комичног шарма и друштвеног апсурда, до озбиљних позоришних улога, Рутлиџ је доказала свестраност и таленат који траје деценијама.

(Курир)

