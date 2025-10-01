Logo

Преминуо легендарни умјетник филмских постера

01.10.2025

11:22

Преминуо легендарни умјетник филмских постера
Познати умјетник филмских постера, Ренато Касаро, преминуо јуче у 89. години живота.

Сматран једним од најутицајнијих и најиновативнијих италијанских дизајнера постера, за собом оставља насљеђе ручно осликаних умјетничких дјела за хиљаде филмова, укључујући класике као што су "Конан Варварин", "Октопуси" и "За шаку долара".

Рођен у Тревизу у Италији 1935. године, Касаро је био један од посљедњих мајстора ручно осликаних филмских постера, легендарни италијански умјетник чији је јединствени стил красио хиљаде међународних филмских кампања. Каријеру је започео изузетно млад, са 18 година у Студију Фавали, централној дизајнерској фирми за римску филмску индустрију. Већ са 21 годином основао је сопствени независни уметнички студио.

Након плодне каријере током које су његови радови красили биоскопе широм свијета, Касаро се на крају повукао из комерцијалног света филмских постера 1998. године, због тога што су се студији определили за дигиталне формате. Међутим, његово повлачење није значило крај његовог умјетничког стваралаштва за филм.

У значајном трећем чину, редитељ Квентин Тарантино , дугогодишњи обожавалац и самопрокламовани поклоник Касаровог рада, лично је вратио уметника у центар пажње. За промоцију свог филма "Било једном у Холивуду" из 2019. године, Тарантино је желио да ухвати аутентичан, винтиџ осјећај италијанске филмске промоције из шестдесетих/седамдесетих година.

Тарантино је наручио од Касара да направи серију постера за фиктивне италијанске вестерне у којима је глумио његов лик, глумац Рик Далтон (којег је играо Леонардо ди Каприо).

(Б92)

