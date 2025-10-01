Возач комбија пао због кофера пуног барута

Извор:
Царински службеници на граничном прелазу, у сарадњи са полицијом, спријечили покушај једног путника да преко границе прокријумчари 4 килограма барута.
Наиме, мушкарац који је управљао комбијем заустављен је јуче на граничном прелазу Градина.
"Током детаљног прегледа комбија страних регистарских ознака у коферу сувозача пронађена су четири оригинална паковања од по килограм бездимног пушчаног барута "РС 70", који се користи за ловачке метке великог калибра." саопштили су у Управи царине.
Мушкарца и барут који је пронађен код њега преузели су у даљу надлежност полиција и тужилаштво.
