Возач комбија пао због кофера пуног барута

Извор:

Информер

01.10.2025

11:08

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Царински службеници на граничном прелазу, у сарадњи са полицијом, спријечили покушај једног путника да преко границе прокријумчари 4 килограма барута.

Наиме, мушкарац који је управљао комбијем заустављен је јуче на граничном прелазу Градина.

Granicna policija BiH

Хроника

Велика акција полиције: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

"Током детаљног прегледа комбија страних регистарских ознака у коферу сувозача пронађена су четири оригинална паковања од по килограм бездимног пушчаног барута "РС 70", који се користи за ловачке метке великог калибра." саопштили су у Управи царине.

СНСД Пале

Република Српска

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

Мушкарца и барут који је пронађен код њега преузели су у даљу надлежност полиција и тужилаштво.

(Информер)

хапшење

Барут

šverc

