Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Извор:
Телеграф
01.10.2025
10:50
Коментари:0
У локалу на Сланачком путу у Вишњичкој бањи у Београду, јуче око 14 сати, Немања Н. (33) и Дарко Л. (29) сједили су са још двојицом пријатеља када су у објекат ушла још тројица NN мушкараца и сјели за њихов сто.
Како наводи Телеграф, позивајући се на незванична, али ексклузивна сазнања, на снимку се види како почиње расправа, а затим учесници ваде оружје и почиње пуцњава.“У општем метежу рањени су и сами учесници – Немања и Дарко, али и Даница В. (51), Оникс А. (59) и Љиљана М. (42), који су били случајне жртве и гости локала. Полиција је покренула акцију „Вихор“, али нападачи још нису ухапшени. Сумња се да је мотив пуцњаве навијачки обрачун”, каже извор овог портала.
Двојица мушкараца одмах су приватним аутомобилом превезени са лица мјеста, а како се сазнаје, полиција и Хитна помоћ затекли су их у близини тржног центра на Карабурми, рањене и крваве, те су пребачени у санитет Хитне помоћи.
Мјештани Вишњичке бање претходно су видјели мушкарца који рањен трчи из правца локала, на удаљености од око 100 метара од мјеста пуцњаве. Полиција покушава да на основу снимка идентификује пуцаче. Даница В. из Београда, која је тешко рањена у пуцњави у Вишњичкој бањи и која је без пулса примљена у Ургентни центар, и даље је у критичном стању.Како се сазнаје, Дарко Л. има три ране у глутеусу и није животно угрожен. “Немања Н. (33) упуцан је у десну бутину. Оникс А. (59) упуцан је у лијеву бутину и налази се на одјељењу ортопедије, као и Љиљана М. (42) која је рањена у поткољеницу. Даници В. оштећени су јетра, бубрег и панкреас, а љекари минут-по-минут прате њено стање”, каже извор.
