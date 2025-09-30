Logo

Свједоци о пуцњави у Београду: ''Хтио сам да се бацим под кола''

30.09.2025

21:28

Коментари:

0
Свједоци о пуцњави у Београду: ''Хтио сам да се бацим под кола''
Фото: Таnjug

Пуцњава у Вишњичкој бањи у којој је рањено петоро људи у локалу почела је тучом двојице мушкараца који су такође били рањени када се запуцало. У пуцњави у локалу рањени су и супружници Д. В. и О. А. који су дошли да попију кафу у локалном кафићу.

''Супружници живе у непосредној близини кафића и требали су да се састану са пријатељем. Међутим, у међувремену догодила се пуцњава. Д. В. је задобила тешке тјелесне повреде и налази се на реанимацији, док је њен супруг О. М. рањен у лијеву бутину и, према посљедњим информацијама налази се у стабилном стању'', каже извор.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: СНСД са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а

Очевици су претходно описали страшне сцене које су се одиграле пред њиховим очима.

''Радили смо и одједном се чула пуцњава. Није била рафална паљба већ се у неколико наврата чуло по неколико хитаца. Попуцала су нека стакла, вјероватно од локала и аутомобила'', каже за Курир радник из оближње аутомеханичарске радње и додаје да је рањена два мушкарца и три жене.

''Прије него што је услиједила пуцњаве, чула се шкрипа гума. Тај комби, бијели наводно се зауставио испред и улетјело је наводно, један мушкарац који је викао:"Са ким су се посвађали?" Био је бијесан, а онда је услиједила пуцњава. Сјео је у комби и побјегао. Наводно, код једног госта локала пронађен је пиштољ. Ужас.''

Свиња

Свијет

Полиција трага за разузданом свињом на слободи

Други очевидац који живи у близини мхеста убиства у Вишњичкој бањи каже да је пуком срећом избхегао пуцњаву.

''Дошао сам до кола која су била паркирана на паркингу локала како би из гепека извадио бушилицу. У једном тренутку сам видио комби из кога излази неколико младића. Пуцало се на све стране. Размишљао сам да се бацим под кола како би избјегао метак. Међутим, успио сам да побјегнем'', каже за Курир потресени комшија и додаје да је шокиран пуцњавом с обзиром да овај кафић посјећују и породице са дјецом.

''У кафићу није било много гостију. Сваки дан послије 17 часова не може ни столица да се нађе, али у ово вријеме прије 15 часова је полупразно.''

''Послије пуцњаве, појурили су ка комбију, ушли и додали гас. За њима се од тада трага, а у кафићу је крш и лом. Крви има доста...''

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

pucnjava

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Најсрећнији дани у октобру за сваки хороскопски знак

55 мин

0
Цвијановић: СНСД са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а

Република Српска

Цвијановић: СНСД са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а

1 ч

2
Свиња

Свијет

Полиција трага за разузданом свињом на слободи

1 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Од љетних дана до снијега: Прогноза за октобар изненађујућа, погледајте шта нас чека

1 ч

0

Више из рубрике

Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

Србија

Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

4 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић са израелским шефом дипломатије, ово је тема разговора

5 ч

0
Policija Srbija

Србија

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

5 ч

1
Полиција Србије

Србија

"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

21

54

Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

21

42

Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода

21

37

Најјача молитва за новац: О њеној чудотворној моћи вјерници стално причају, избавља из немаштине и проблема

21

37

"Додик и Орбан представљају пријетњу за западну тоталитарну идеологију"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner