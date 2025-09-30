Свједоци о пуцњави у Београду: ''Хтио сам да се бацим под кола''

30.09.2025
21:28
Пуцњава у Вишњичкој бањи у којој је рањено петоро људи у локалу почела је тучом двојице мушкараца који су такође били рањени када се запуцало. У пуцњави у локалу рањени су и супружници Д. В. и О. А. који су дошли да попију кафу у локалном кафићу.
''Супружници живе у непосредној близини кафића и требали су да се састану са пријатељем. Међутим, у међувремену догодила се пуцњава. Д. В. је задобила тешке тјелесне повреде и налази се на реанимацији, док је њен супруг О. М. рањен у лијеву бутину и, према посљедњим информацијама налази се у стабилном стању'', каже извор.
Очевици су претходно описали страшне сцене које су се одиграле пред њиховим очима.
''Радили смо и одједном се чула пуцњава. Није била рафална паљба већ се у неколико наврата чуло по неколико хитаца. Попуцала су нека стакла, вјероватно од локала и аутомобила'', каже за Курир радник из оближње аутомеханичарске радње и додаје да је рањена два мушкарца и три жене.
''Прије него што је услиједила пуцњаве, чула се шкрипа гума. Тај комби, бијели наводно се зауставио испред и улетјело је наводно, један мушкарац који је викао:"Са ким су се посвађали?" Био је бијесан, а онда је услиједила пуцњава. Сјео је у комби и побјегао. Наводно, код једног госта локала пронађен је пиштољ. Ужас.''
Други очевидац који живи у близини мхеста убиства у Вишњичкој бањи каже да је пуком срећом избхегао пуцњаву.
''Дошао сам до кола која су била паркирана на паркингу локала како би из гепека извадио бушилицу. У једном тренутку сам видио комби из кога излази неколико младића. Пуцало се на све стране. Размишљао сам да се бацим под кола како би избјегао метак. Међутим, успио сам да побјегнем'', каже за Курир потресени комшија и додаје да је шокиран пуцњавом с обзиром да овај кафић посјећују и породице са дјецом.
''У кафићу није било много гостију. Сваки дан послије 17 часова не може ни столица да се нађе, али у ово вријеме прије 15 часова је полупразно.''
''Послије пуцњаве, појурили су ка комбију, ушли и додали гас. За њима се од тада трага, а у кафићу је крш и лом. Крви има доста...''
