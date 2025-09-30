Цвијановић: СНСД са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а

Извор:
СРНА
30.09.2025
21:13
Коментари:2
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да нема непознаница за предстојеће изнуђене и исфорсиране изборе и да су сви на истим позицијама као и раније - СНСД међу народом и са народом, а Игор Црнадак са правним одјељењем ОХР-а, рушиоцима демократије, уставности и суверенитета БиХ.
Она је навела да је Црнадак за један сарајевски медиј рекао да је "лично добио информације да је унутар правног тима ОХР-а неподијељено мишљење да Милорад Додик не може обављати функцију предсједника СНСД-а".
"Дакле, нема непознаница за предстојеће изнуђене и исфорсиране изборе. Сви смо на истим позицијама као и раније: СНСД међу народом и са народом, а Црнадак са правним одјељењем ОХР-а, рушиоцима демократије, уставности и суверенитета БиХ", написала је Цвијановићева за "Икс".
Она је поручила да је побједа СНСД-а синоним за слободу.
