Бањалучанин Синиша Кусић оптужен да је човјека преварио за хиљаде марака

Синиша Кусић (39) из Бањалуке оптужен је да је лажном уплатом путем мобилне апликације преварио власника самосталног предузећа “Подно гријање ЕПГ” Светка П. за нешто више од 11.000 КМ, сазнаје “Глас Српске“.
Оптужницу против њега подигло је бањалучко Окружно тужилаштво, а потврдио Основни суд у Бањалуци.
Бранилац оптуженог Марко Микеш потврдио нам је да је подигнута оптужница у овом случају, али с циљем заштите интереса клијента није могао ништа да каже.
Кусића терете да је путем апликације на телефону извршио уплату за робу иако је знао да на рачуну нема новца и да уплата неће бити могућа.
Према оптужници, све се десило 1. јула 2022. године након што су њих двојица закључили купопродајни уговор о набавци одређене робе, пише поменути портал.
"Оптужени је, у намјери да себи прибави противправну имовинску корист, довео у заблуду оштећеног Светка П. да му је уплатио 11.358 КМ по основу купопродајног уговора. Он је том приликом Светку П. показао снимак екрана на ком је приказана наведена уплата преко мобилне апликације за електронско плаћање рачуна. Међутим, оптужени је знао да таква уплата неће моћи да се реализује с обзиром на то да износ који је био на његовом рачуну није покривао износ дуга", стоји у оптужници.
Додаје се да је на основу поменуте наводне уплате оштећени оптуженом 2. јула 2022. године, на основу уговора о купопродаји, испоручио робу.
На овај начин је, како се тврди у оптужници, Светко П. оштећен за 11.358 марака.
Тужилаштво је уз оптужницу предложило суду да од оптуженог буде одузета противправно стечена имовинска корист.
Кусић је одраније познат по сукобу са законом и осуђиван је, док се тренутно против њега не води други кривични поступак.
Оптужница Синишу Кусића терети да је починио кривично дјело превара за које је Кривичним закоником Републике Српске предвиђена казна од једне до пет година затвора.
