Пратио жену до посла, а онда јој пријетио

Извор:

Курир

20.12.2025

19:31

Фото: Танјуг

Данас у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду саслушан је Н.С. (52) због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело "прогањање", а који је по налогу јавног тужиоца задржан до 48 часова у станици на Новом Београду.

Окривљеном се ставља на терет да је у временском периоду од септембра до 19. децембра 2025. године, упорно, предузимао радње у циљу физичког приближавања оштећеној М.Ф.К. (49) и настојао да против њене воље са њом успостави контакт непосредно на тај начин што је долазио до здравствене установе у којој оштећена ради, те јој пријетио нападом на живот.

Износећи одбрану окривљени је негирао извршење кривичног дјела, а имајући у виду постојање опасности од бјекства и околности које указују да ће боравком на слободи утицати на оштећену, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело приједлог надлежном суду да према окривљеном одреди притвор, пише Курир.

