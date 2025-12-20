Пратио жену до посла, а онда јој пријетио

Извор:
Данас у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду саслушан је Н.С. (52) због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело "прогањање", а који је по налогу јавног тужиоца задржан до 48 часова у станици на Новом Београду.
Окривљеном се ставља на терет да је у временском периоду од септембра до 19. децембра 2025. године, упорно, предузимао радње у циљу физичког приближавања оштећеној М.Ф.К. (49) и настојао да против њене воље са њом успостави контакт непосредно на тај начин што је долазио до здравствене установе у којој оштећена ради, те јој пријетио нападом на живот.
Износећи одбрану окривљени је негирао извршење кривичног дјела, а имајући у виду постојање опасности од бјекства и околности које указују да ће боравком на слободи утицати на оштећену, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело приједлог надлежном суду да према окривљеном одреди притвор, пише Курир.
