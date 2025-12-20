Logo
Брчак оптужен да је изгризао бившу партнерку

Извор:

АТВ

20.12.2025

15:28

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Четрдесетшестогодишњи Брчак А.Б. оптужен је да је изгризао по рукама бившу партнерку А.К.

Како пише у оптужници Тужилаштва Брчко, он је 15. октобра ове године, око 07.35, дошао до породичне куће своје бивше партнерке А.К. како би њеног малољетног сина одвезао до школе.

"Када му је А.К. отворила врата, оптужени је на њеној десној надлактици примијетио модрицу за коју је посумњао да ју је нанио садашњи партнер", пише у оптужници Тужилаштва Брчко.

Како се додаје, свјестан и са намјером да је повриједи, а што је и хтио, угризао ју је једном за лијеву надлактицу, а два пута за десну.

Додаје се да је жена задобила лаку тјелесну повреду.

"Ради се о два крвна подлива елипсастог изгледа на предњој унутрашњој страни средишњег дијела десне надлактице и једном крвном подливу задње стране средишњег дијела лијеве надлактице који је у свом доњем дијелу полулучног - издуженог елипсастог облика", прецизирано је у оптужници.

