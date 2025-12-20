Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

Извор:
На Савином Куку једна особа је страдала, а друга тешко повријеђена након што су испале из корпе на ски-лифту.
Како сазнаје РТЦГ, у питању су страни држављани, а све се догодило на жичари број два.
Корпа је, према посљедњим информацијама проклизала и ударила у другу. Повређеној страној држављанки се указује помоћ.
Ски лифт на коме је дошло до несреће стар је 35 година, а недостаје му један стуб.
Више детаља није засад познато.
Полиција и спасиоци су на лицу мјеста.
