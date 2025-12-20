Дјечак остао без два прста, експлодирала му петарда у руци

20.12.2025
Десетогодишњем дјечаку у Осијеку експлодирала је петарда у лијевој руци и ампутирана су му два прста због тешких повреда, саопштила је осјечка полиција.
Полицији је синоћ у 21.30 часова дојављено да је у Клинички болнички центар Осијек примљен десетогодишњак, којем је на Тргу слободе експлодирала петарда у руци.
Припадници Полицијске управе осјечко-барањске обавили су увиђај на лицу мјеста.
Из полиција су поручили да пиротехника није безопасна, поготово када се нађе у дјечијим рукама јер може да проузрокује тешке повреде и пожаре, а посебно је опасна у затвореном простору.
Упозорили су родитеље и старатеље да ће они одговарати за прекршај уколико полиција код дјетета млађег од 14 година пронађе забрањена пиротехничка средства или ако их користи.
