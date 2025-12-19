Logo
Банка тајно прикупљала личне податке клијената путем апликације: Ево како је откривена

19.12.2025

20:59

Фото: Pixabay

Једна од водећих хрватских банака нашла се у центру скандала након што је регулатор открио да је без правног основа прикупљала личне податке клијената, што представља озбиљно нарушавање њихове приватности.

Агенција за заштиту личних података Хрватске изрекла јој је казну од чак 1,5 милиона евра.

Према званичном саопштењу, банка је у оквиру мобилне апликације обрађивала податке 433.922 корисника, укључујући верзије за Андроид и Huawei телефоне, без важеће законске основе.

Најспорнији дуо био је начин прикупљања података – апликација је скенирала комплетан списак свих инсталираних апликација и програма на уређајима клијената, а информације су потом чуване у централној бази банке. Регулатор је овакву праксу оцијенио као изразито прекомјерну и неоправдану.

Ilu-svemir-280825

Занимљивости

Припремите се за најкраћи дан у години: Доноси добру вијест

Поступак је покренут након притужбе једног корисника, који је указао да апликација прикупља податке који нису неопходни за пружање банкарских услуга. Банка се бранила тврдњом да се ради о правном основу из прописа о платном промету, али је утврђено да ниједан закон не оправдава овакву обраду.

Агенција је посебно истакла да оваквим прикупљањем података може доћи до откривања и посебно осетљивих информација, у зависности од апликација које корисник има инсталиране. Такође, наглашено је да су постојала техничка рјешења која би знатно смањила упад у приватност, али банка их није примијенила.

Ово је тринаеста казна коју је хрватски регулатор изрекао током 2025. године, а укупан износ свих казни у овој години већ је достигао 6,7 милиона евра.

Случај је упозорење банкама и корисницима мобилног банкарства у Хрватској да буду свјесни количине података које апликације прикупљају у позадини, пише Пословни.хр.

