Када нас очекује пораст температура?

У БиХ се током викенда, односно у суботу и недјељу очекује претежно облачно вријеме, с тим да би у Босни могла пасти слаба киша, а понегдје у планинама и слаб снијег.
БХ.метео је објавио да се више сунчаног времена очекује у Херцеговини и на југозападу Босне.
"У недјељу понегдје у Босни се очекује слаба киша или падање снијега. За викенд сличне температуре као у петак или мало хладније. У недјељу локално умјерен сјеверац и бура, па ће тај дан бити и најхладнији у наредном периоду", наводи БХ.метео.
Од понедјељка, 2. фебруара се очекује постепено разведравање, а од уторка, 3. фебруара слиједи примјетно затопљење, појачан југо и локално падавине.
"Врхунац затопљења ће бити у периоду од сриједе, 4. фебруара до петка, 6. фебурара, када су могуће температуре до око +20 °C у сјеверним дијеловима Босне, усљед ефекта јужног и југозападног вјетра", додали су.
Вријеме ће, истичу тих дана бити умјерено до претежно облачно уз локално кишу и пљускове.
"Више падавина у Херцеговини и на југозападу Босне. Дуваће умјерен до на ударе јак југо, на планинама уз олујне ударе. Уз честице сахарског пијеска и прашине у зраку, киша ће бити 'прљава'", наводе из БХ.метео.
Како наводе, изнадпросјечно топло вријеме и јужина ће сасвим сигурно обиљежити прву декаду фебруара, с обзиром на то да су мале шансе за икакво озбиљније захлађење до најмање средине фебруара.
