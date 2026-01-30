Отварање онколошког центра у Бањалуци 13. фебруара

Извор:
СРНА
30.01.2026
13:38
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће у петак, 13. фебруара, бити отворен онколошки центар у Бањалуци у оквиру обиљежавања Сретења.
Додик је навео да ће у Бањалуци наредне седмице бити одржан заједнички састанак поводом Сретења, Дана државности Србије, који и Српска обиљежава након што је то утврђено у Декларацији Свесрпског сабора.
Према његовим ријечима, свечана академија ће бити одржана у Крагујевцу гдје је донесен Сретењски устав.
Додик је навео да је то најдемократскији Устав тог времена, за који су краљевске породице из Европе тражиле да се повуче.
"Он је био пун демократије и онога што је Запад тек послије 50 или 100 година успио да уради", нагласио је Додик.
Сретење као Дан државности обиљежава се у знак сјећања на два значајна догађаја из српске историје који су се одиграли 15. фебруара на Сретење - Првог српског устанка из 1804. године у Орашцу и усвајање првог устава Србије у њеној модерној историји.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму