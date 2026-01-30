Сутра хладно уз могућност кише и снијега

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује облачно и хладније вријеме са слабим падавинама од југозапада ка истоку и у Херцеговини, у нижим предјелима киша и сусњежица, а на планинама снијег.
Ујутро ће бити промјенљиво до потпуно облачно, а око ријека и по котлинама с маглом која ће се локално на југоистоку дуже задржати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу ће током дана бити и дужих сунчаних периода и најтоплије.
Јутарња температура ваздуха износиће од нула до четири, на југу до шест, у вишим предјелима од минус три, а дневна од један до седам, на југу око 11 степени Целзијусових.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова.
У Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, а слаба киша регистрована је у Херцеговини, централним и источним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Данас облачно и хладније, понегдје и снијег
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус три степена, Чемерно два, Калиновик, Соколац, Хан Пијесак и Кнежево три, Гацко и Сребреница четири, Сарајево, Мркоњић Град, Дринић и Бијељина шест, Билећа, Фоча, Добој, Србац и Приједор седам, Рудо, Требиње, Рибник и Бањалука осам, Вишеград и Нови Град девет и Мостар 12 степени Целзијусових.
