Logo
Large banner

Сутра хладно уз могућност кише и снијега

Извор:

СРНА

30.01.2026

14:11

Коментари:

0
Сутра хладно уз могућност кише и снијега
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује облачно и хладније вријеме са слабим падавинама од југозапада ка истоку и у Херцеговини, у нижим предјелима киша и сусњежица, а на планинама снијег.

Ујутро ће бити промјенљиво до потпуно облачно, а око ријека и по котлинама с маглом која ће се локално на југоистоку дуже задржати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу ће током дана бити и дужих сунчаних периода и најтоплије.

Јутарња температура ваздуха износиће од нула до четири, на југу до шест, у вишим предјелима од минус три, а дневна од један до седам, на југу око 11 степени Целзијусових.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова.

У Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, а слаба киша регистрована је у Херцеговини, централним и источним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Данас облачно и хладније, понегдје и снијег

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус три степена, Чемерно два, Калиновик, Соколац, Хан Пијесак и Кнежево три, Гацко и Сребреница четири, Сарајево, Мркоњић Град, Дринић и Бијељина шест, Билећа, Фоча, Добој, Србац и Приједор седам, Рудо, Требиње, Рибник и Бањалука осам, Вишеград и Нови Град девет и Мостар 12 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Киша

хладно вријеме

Снијег

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вријеме

Друштво

Данас облачно и хладније, понегдје и снијег

1 д

0
Уводе рад дужи од осам сати: То је заправо добра одлука

Свијет

Уводе рад дужи од осам сати: То је заправо добра одлука

2 д

0
Ево какво нас вријеме очекује за викенд

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује за викенд

2 д

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Данас топлије уз могућност кише

2 д

0

Више из рубрике

Отварање онколошког центра у Бањалуци 13. фебруара

Друштво

Отварање онколошког центра у Бањалуци 13. фебруара

1 д

0
Од понедјељка дозвољене посјете у УКЦ Републике Српске

Друштво

Од понедјељка дозвољене посјете у УКЦ Републике Српске

1 д

0
Пушење значајно оптерећује здравствени систем, смањити изложеност дуванском диму

Друштво

Пушење значајно оптерећује здравствени систем, смањити изложеност дуванском диму

1 д

0
Вријеме

Друштво

Данас облачно и хладније, понегдје и снијег

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner