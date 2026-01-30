Најављен референдум о продужењу војног рока

Извор:
СРНА
30.01.2026
17:56
Коментари:0
У Аустрији ће бити одржан референдум о продужењу обавезног војног рока са шест на осам мјесеци, изјавио је премијер Кристијан Штокер.
Штокер је рекао да ће резултат гласања бити "обавезујући за политичке странке и Владу", пренијела је агенција ДПА.
Стручна комисија је прошле седмице предложила продужење основне војне службе са шест на осам мјесеци, у комбинацији са додатна два мјесеца обавезне обуке за резервисте.
Аустрија није чланица НАТО савеза, а стручњаци за одбрану упозорили су да оружане снаге ове земље тренутно пате од великих недостатака.
Аустрија има професионалну војску и резервне снаге са око 50.000 војника доступних за мобилизацију у случају кризе.
Многе западноевропске земље укинуле су обавезну војну службу, а Аустрија и даље захтијева од свих мушкараца да служе војни рок када напуне 18 година. Они имају право да се, умјесто тога, одлуче за цивилну службу.
