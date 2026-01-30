Logo
Најављен референдум о продужењу војног рока

СРНА

30.01.2026

17:56

Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

У Аустрији ће бити одржан референдум о продужењу обавезног војног рока са шест на осам мјесеци, изјавио је премијер Кристијан Штокер.

Штокер је рекао да ће резултат гласања бити "обавезујући за политичке странке и Владу", пренијела је агенција ДПА.

Стручна комисија је прошле седмице предложила продужење основне војне службе са шест на осам мјесеци, у комбинацији са додатна два мјесеца обавезне обуке за резервисте.

Hapšenje, lisice

Хроника

Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар

Аустрија није чланица НАТО савеза, а стручњаци за одбрану упозорили су да оружане снаге ове земље тренутно пате од великих недостатака.

Аустрија има професионалну војску и резервне снаге са око 50.000 војника доступних за мобилизацију у случају кризе.

Многе западноевропске земље укинуле су обавезну војну службу, а Аустрија и даље захтијева од свих мушкараца да служе војни рок када напуне 18 година. Они имају право да се, умјесто тога, одлуче за цивилну службу.

vojni rok

Аустрија

