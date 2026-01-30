Велика прогноза до марта: Прекида се циркулација

Извор:
Чини се да се температуре испод нуле враћају. Према Север Ведер Јуроп, поларна циркулација ће се прекинути, стварајући дуготрајан хладан временски образац над Сјеверном Америком и Европом.
Како је објављено, најновији модели указују на снажан догађај стратосферског загријавања средином фебруара, који ће довести до слабљења и цијепања стратосферског поларног вртлога изнад сјеверне хемисфере.
Такав развој догађаја повезан је с продорима хладног ваздуха у средње географске ширине, укључујући већи дио Европе.
То ће донијети велике временске поремећаје у надолазећим седмицама, а према тренутним подацима, могло би трајати до раног прољећа.
Очекује се да ће се то стратосферско загријавање почети одвијати током сљедећих осам до 10 дана.
Поларни вртлог је назив за зимску циркулацију над сјеверном хемисфером. Подијељен је на горњи (стратосферски) и доњи (тропосферски) дио. Поларни вртлог пролази кроз оба слоја, али с различитом снагом, обликом и учинцима. Снажан поларни вртлог може задржати хладнији ваздух у поларним подручјима, спречавајући га да се даље креће.
Хладнији поларни ваздух кретаће се према Европи, покривајући већи дио континента на сјевероистоку. Систем ниског притиска на западу спријечиће да већи дио арктичке ваздушне масе досегне централне и западне дијелове.
Систем ниског притиска донијеће топлији ваздух у јужне и централне дијелове, што ће задржати хладнији ваздух над сјеверозападним и сјеверним дијеловима континента.
Истовремено, почеће се формирати снажно стратосферско загријавање.
Средином фебруара, након стратосферског загријавања, видљиви су јасни знакови колапса циркулације поларног вртлога. У Европи се очекује спуштање хладне ваздушне масе са сјевера. Такав наставак колапса временске циркулације, тј. хладног тренда, очекује се почетком марта.
Како је објављено, анализа притиска у стратосфери показује формирање изражене аномалије високог притиска изнад Арктика и Гренланда, уз расцјеп језгра поларног вртлога на двије одвојене циркулацијске цјелине. Такав узорак омогућује премјештање хладнијих ваздушних маса према Европи у периоду од 10 до 30 дана након врхунца загријавања.
Прогнозе аномалије притиска у тропосфери за другу половину фебруара указују на блокирајући високи притисак над сјеверним Атлантиком и Гренландом те снижени притисак над већим дијелом Европе. Тај распоред погодује сјеверном и сјевероисточном струјању, што повећава вјероватноћу хладнијег времена над континенталном Европом.
Температурне прогнозе у истом периоду показују негативне аномалије над сјеверном, сјевероисточном и дијелом средње Европе, док би јужни и југозападни дијелови континента повремено могли бити под утицајем топлијег јужног струјања, у зависности од положаја циклона над западним Средоземљем.
Дугорочнији трендови за крај фебруара и почетак марта сугеришу наставак поремећеног циркулацијског узорка, с могућношћу поновљених продора хладног ваздуха из поларних подручја према Европи. Такви обрасци у прошлости су често били повезани с дужим периодима исподпросјечних температура и повећаном учесталошћу зимских временских појава.
