Човјек звани рекорд: Ђоковић је у петак оборио још неколико

Агенције

30.01.2026

16:54

Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026
Српски тенисер Новак Ђоковић оборио је још неколико рекорда пласманом у своје 38. Грен слем финале.

Управо је тај број и највећи од свих тенисера у Опен ери, са Роџером Федерером као првим пратиоцем, али на удаљеном другом мјесту (31).

Новак Ђоковић Аустралија

Тенис

У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу

Ђоковић ће у недјељу против Карлоса Алкараса играти за титулу, те ће то урадити као најстарији икада на Аустралијан опену. Са 38 година и 241 даном је надмашио Кена Роузвола који је 1972. имао 37 година и 54 дана.

Тријумф над Синером је био његов 20 против играча из Топ 10 у Мелбурну, чиме се изједначио са Рафаелом Надалом по броју побједа на једном Грен слему против тенисера из тог елитног друштва.

Јаник Синер и Новак Ђоковић

Тенис

Синер понављао три ријечи након пораза: Шта је рекао за Ђоковића

Кључ побједе великим дијелом лежи у сјајној игри Новака на брејк лоптама за противника. Спасао је чак 16 од 18, те је успио више само против Ендија Мареја у полуфиналу 2012. године.

Нема сумње, невјероватан подвиг нашег тенисера.

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Јаник Синер

rekord

