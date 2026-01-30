Човјек звани рекорд: Ђоковић је у петак оборио још неколико

Извор:
Агенције
30.01.2026
16:54
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић оборио је још неколико рекорда пласманом у своје 38. Грен слем финале.
Управо је тај број и највећи од свих тенисера у Опен ери, са Роџером Федерером као првим пратиоцем, али на удаљеном другом мјесту (31).
Тенис
У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу
Ђоковић ће у недјељу против Карлоса Алкараса играти за титулу, те ће то урадити као најстарији икада на Аустралијан опену. Са 38 година и 241 даном је надмашио Кена Роузвола који је 1972. имао 37 година и 54 дана.
Тријумф над Синером је био његов 20 против играча из Топ 10 у Мелбурну, чиме се изједначио са Рафаелом Надалом по броју побједа на једном Грен слему против тенисера из тог елитног друштва.
Тенис
Синер понављао три ријечи након пораза: Шта је рекао за Ђоковића
Кључ побједе великим дијелом лежи у сјајној игри Новака на брејк лоптама за противника. Спасао је чак 16 од 18, те је успио више само против Ендија Мареја у полуфиналу 2012. године.
Нема сумње, невјероватан подвиг нашег тенисера.
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д29
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму