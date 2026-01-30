Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

Извор:
Курир
30.01.2026
16:23
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у финале Отвореног првенства Аустралије, пошто је у полуфиналу у Мелбурну побиједио другог играча свијета Италијана Јаника Синера послије пет сетова, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Најбољи српски тенисер икада послије меча традиционално је оставио поруку на камери.
"Нешто сте рекли", написао је Ноле као поруку за све оне који су га отписали у мечу са Италијаном.
Ђоковић је побиједио у свих 10 финала Аустралијан опена у којим је играо до сад, а ове године га у финалном мечу очекује дуел са првим тенисером свијета Шпанцем Карлосом Алкарасом, преноси Курир.
Idemooooo#australianopen#djokovic pic.twitter.com/jUrz5CbKAV— tktktktk (@Londondreamer92) January 30, 2026
