Потврђени нови случајеви опасног вируса, на снази биобезбједносне мјере

Извор:
Дневник.хр
30.01.2026
16:17
Коментари:0
Лабораторијским испитивањем Центра за живинарство Хрватског ветеринарског института потврђена је инфлуенца птица, односно птичји грип, код три лабуда у Копривничко-крижевачкој жупанији.
У току је утврђивање поријекла вируса, које ће бити завршено током данашњег дана, док ће секвенционисање, односно утврђивање патогености, бити окончано средином наредне недјеље, саопштило је Министарство пољопривреде.
Лешеви лабудова узети су са подручја језера Јегениш, у општини Леград у Копривничко-крижевачкој жупанији, гдје је угинуо већи број лабудова.
"С обзиром на циркулацију инфлуенце птица у окружењу, може се очекивати појава случајева инфлуенце птица код дивљих птица и у Републици Хрватској. Ово је информација за субјекте који држе живину да буду опрезни и појачају биобезбједносне мјере како би заштитили своје узгоје", навели су из Министарства.
Због високог ризика од појаве и ширења инфлуенце птица, као и ради њеног раног откривања и спријечавања даљег ширења, на цјелокупној територији Републике Хрватске, на свим објектима у којима се држи живина и/или птице у заточеништву, неопходно је континуирано спроводити најмање сљедеће биобезбједносне мјере, утврђене Наредбом:
обавезно је држање све живине и птица у заточеништву тако да се онемогући сваки контакт са дивљим птицама
домаће патке и гуске морају се држати одвојено од осталих врста живине.
БиХ
Превозници из БиХ обуставили блокаде на граничним прелазима
спољашњи резервоари воде за живину и птице у заточеништву морају се редовно одржавати чистима
забрањено је снабдијевање живине водом из резервоара површинских вода којима имају приступ дивље птице
обавезно је обезбијеђивање и одржавање хигијенских услова и биобезбједносних мјера
спровођење дезинфекције возила и објеката у складу са технолошким захтјевима, уз коришћење одобрених дезинфекционих средстава у прописаној концентрацији
постављање дезбаријера за особље и посјетиоце на улазима у круг објекта
вођење евиденције о свим возилима и посјетиоцима који улазе у круг објекта
коришћење заштитне обуће и одјеће, дезинфекција руку и обуће при уласку у објекат, као и чишћење, прање и дезинфекција обуће при изласку из објекта
Циљ примјене биобезбједносних мјера јесте спријечавање контакта домаће живине и птица у заточеништву са дивљим птицама, посебно птицама водарицама, које су најчешћи резервоари вируса.
Поред обавезне примјене биобезбједносних мера, субјекти су дужни да редовно прате здравствено стање животиња и да сваку промјену здравља, пад производних параметара без утврђеног узрока (нпр. смањење носивости, смањен унос хране и/или воде), као и угинућа живине и птица, пријаве ветеринару ради узорковања и раног откривања болести, преноси Дневник.хр.
БиХ
1 д0
Тенис
1 д29
Регион
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму