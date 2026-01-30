Logo
Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена

30.01.2026

15:58

Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена
Фото: Танјуг/АП

Новак Ђоковић изашао је као побједник из епске борбе против Јаника Синера. Србин је славио са 3:2 у сетовима и сада ће у финалу одмјерити снаге са шпанским тенисером Карлосом Алкарасом.

"Остао сам без ријечи, да будем искрен. О мој Боже, одакле да почнем. Нереално ми је све, да будем искрен. Четири сата је трајао овај меч, подсјетило ме на финале са Рафаелом Надалом. Мислим да је био изузетно висок квалитет овог тениса. Изгубио сам 5 узастопних мечева до сада. Имао је мој број телефона, а ја сам се трудио да га промијеним. Велики респект према Јанику, гурао ме је до крајњих лимита, ово је било једно лудо искуство. Неке легенде су ту горе на трибинама, хвала вам што сте ме подржали, не могу да вам се довољно захвалим. Хвала вам, невјероватни сте", рекао је Ђоковић и додао:

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић размонтирао британски кауч: Како је Ноле опет покидао мрзитеље

"Мислим да нисам погријешио када сам рекао да Карлос и Јаник играју на другачијем нивоу. Ја сам их само подсјетио да сам и ја на високом нивоу. Гледао сам Сашин и Карлосов меч, одиграли су невјероватан дуел, обојица су се потрудили да допринесу квалитету меча. Морам да се захвалим публици још једном на оваквој атмосфери. Чуо сам Алекса послије меча, извинио ми се што ми је каснио меч."

Шта се очекује у недељу?

Дуел за трон биће одигран у недјељу, а почетак меча заказан је за 9.30 часова по српском времену.

"Знам да морам све да вратим у недјељу и да играм против најбољег тенисера свијета. Надам се да имам још довољно горива, то је моја жеља, сачекајмо тај меч", рекао је Ђоковић, преноси Спортал.

Новак Ђоковић

finale

Аустралијан опен

Аустралијан опен 2026

