Продавали тешко заражено месо суграђанима и зарадили притвор

Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, у сарадњи са УКП, под надзором Основног јавног тужилаштва, ухапсили су двије особе које су осумњичене да су продавале прерађено свињско месо заражено паразитом "Trichinela спиралис суис", а за обојицу је вечерас одређен притвор до 30 дана.
Подсјетимо, пољопривредно газдинство из ког је продавано заражено месо, а због кога је најмање 18 особа заражено, налази се у близини Панчева на Баваништанском путу. Ухапшени су осумњичени Д. Ј. (47) и М. С. (72), притвор им је одређен због утицаја на свједоке.
Главни осумњичени, М. С. (72), ветеринар и власник једне панчевачке ветеринарске амбуланте, терети се за несавесно вршење прегледа животних намирница. Истрага је открила шокантан податак: М. С. је крајем новембра извршио преглед свињског меса на присуство опасног паразита "Trichinela спиралис суис" без прописане лиценце и на потпуно неадекватан начин. Умјесто ригорозне анализе, власнику меса је јавио да је налаз негативан, чиме је свјесно отворио врата зарази.
Наиме, док су грађани Панчева куповали домаће сушено месо вјерујући у безбједност и традицију, у позадини се одигравао сценарио из најгорих кошмара потрошача. Због похлепе и нечувеног немара, најмање 18 особа завршило је са дијагнозом трихинелозе, након што су конзумирали месо које је "прошло" лажну контролу.
Како се сазнаје, у близини овог пољопривредног газдинства налази се кланица али су Д. Ј. и његова породица сами клали своје животиње и прерађивали њихово месо.
На другом крају ланца налази се Д. Ј., власник пољопривредног газдинства, који је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело производња и стављање у промет шкодљивих производа. Вјерујући (или жељећи да вјерује) у ријечи ветеринара, он је заражено месо прерадио и продао суграђанима.
Превара је разоткривена тек када су се појавили први пацијенти са боловима у мишићима, високом температуром и отоцима. Накнадном анализом у Ветеринарском специјалистичком институту у Панчеву потврђено је да је месо било препуно паразита који су већ ушли у организам преварених људи.
Стручњаци упозоравају да је трихинелоза једна од најопаснијих болести која се преноси храном. Будући да се ларве паразита учаурују у мишићима човјека, лијечење је дуготрајно, а посљедице могу бити доживотне. Посебно забрињава чињеница да су у питању били сушени производи, где традиционалне методе припреме не убијају паразита, пише Информер.
