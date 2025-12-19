Logo
Пријетио убиством здравственим радницима преко друштвених мрежа

Извор:

СРНА

19.12.2025

16:48

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Полиција је ухапсила лице чији су иницијали Ћ.А. (43), настањено у Бихаћу, које је путем друштвених мрежа пријетило убиством запосленима у Кантоналној болници Бихаћ.

Осумњичено лице је смјештено на Одјељење неуропсихијатрије ради даљег поступања, саопштено је из Федералне управе полиције.

Ово лице ухапсили су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона и Федералне управе полиције и над њим је извршена криминалистичка обрада због сумње да је починило кривично дјело угрожавање безбједности.

Из Федералне управа полиције су поручили да ће наставити одлучно да реагују на све пријетње које угрожавају безбједност грађана и институција, те позвали јавност да све сумњиве активности пријаве надлежним органима.

prijetnje

zdravstveni radnici

društvene mreže

Бихаћ

