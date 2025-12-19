Пријетио убиством здравственим радницима преко друштвених мрежа

Извор:
Полиција је ухапсила лице чији су иницијали Ћ.А. (43), настањено у Бихаћу, које је путем друштвених мрежа пријетило убиством запосленима у Кантоналној болници Бихаћ.
Осумњичено лице је смјештено на Одјељење неуропсихијатрије ради даљег поступања, саопштено је из Федералне управе полиције.
Ово лице ухапсили су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона и Федералне управе полиције и над њим је извршена криминалистичка обрада због сумње да је починило кривично дјело угрожавање безбједности.
Из Федералне управа полиције су поручили да ће наставити одлучно да реагују на све пријетње које угрожавају безбједност грађана и институција, те позвали јавност да све сумњиве активности пријаве надлежним органима.
