Лавров: Европа не говори о безбједносним гаранцијама већ о јачању украјинске војске

19.12.2025

16:45

Лавров: Европа не говори о безбједносним гаранцијама већ о јачању украјинске војске
Европа не говори о безбједносним гаранцијама, већ о покушају агресивног наставка војног развоја Украјине, рекао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Лавров је рекао на конференцији за новинаре у Каиру да Европљани кажу да безбједносне гаранције подразумијевају стварање мултинационалних снага за Украјину предвођених Европом.

Он је истакао да ће ове снаге помоћи у обнови украјинских оружаних снага, осигурати контролу над ваздушним простором земље и безбједност на мору, те проводити операције на копну унутар Украјине.

"Другим ријечима, овд‌је се не ради толико о безбједносним гаранцијама колико о још једном покушају - прилично дрском и провокативном - милитаризације украјинске територије као одскочне даске за пријетње Русији", додао је Лавров.

Свијет

Путин: Заљубљен сам

Он је указао да је њемачки канцелар Фридрих Мерц већ отворено изјавио да Њемачка мора да се припреми за рат са Русијом, преноси ТАСС.

Сергеј Лавров

Европа

Украјина

