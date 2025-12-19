Лавров: Европа не говори о безбједносним гаранцијама већ о јачању украјинске војске

19.12.2025
16:45
Коментари:0
Европа не говори о безбједносним гаранцијама, већ о покушају агресивног наставка војног развоја Украјине, рекао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Лавров је рекао на конференцији за новинаре у Каиру да Европљани кажу да безбједносне гаранције подразумијевају стварање мултинационалних снага за Украјину предвођених Европом.
Он је истакао да ће ове снаге помоћи у обнови украјинских оружаних снага, осигурати контролу над ваздушним простором земље и безбједност на мору, те проводити операције на копну унутар Украјине.
"Другим ријечима, овдје се не ради толико о безбједносним гаранцијама колико о још једном покушају - прилично дрском и провокативном - милитаризације украјинске територије као одскочне даске за пријетње Русији", додао је Лавров.
Свијет
Путин: Заљубљен сам
Он је указао да је њемачки канцелар Фридрих Мерц већ отворено изјавио да Њемачка мора да се припреми за рат са Русијом, преноси ТАСС.
Најновије
Најчитаније
18
51
18
36
18
33
18
30
18
19
Тренутно на програму