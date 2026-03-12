Шок на Индијан Велсу: Ђоковић избачен, Британац славио у тај-брејку

Аутор:Славиша Ђурковић
Српски тенисер Новак Ђоковић поражен је у осмини финала Индијан Велса од 14 година млађег Британца Џека Дрејпера резултатом 2:1 у сетовима
Дрејпер је славио у одлучујућем сету у тај-брејку са 7:5 и направио право изненађење у Америци.
Меч је почео рутински и све је дјеловало да ће Ђоковић наставити пут до финала на Индијан Велсу. За 35 минута рутински је стигао до првог сета и славио са 6:4 у гемовима.
Ипак, Дрејпер је успио да одговори истом мјером и поравна резултат за 48 минута игре. Новак је послије сјајне завршнице првог, катастрофално отворио други сет. Низом грешака поклонио је брејк Дрејперу, али недуго затим га је вратио и запријетио новим брејком на сервис гем Британца при резултату 3:3.
Дјеловало је да ће Србин уз мало потешкоћа доћи до новог брејка и завршити меч у своју корист, али Дрејпер од тог тренутка креће да игра готово савршено. Са два гема у низу долази до 6:4 и изједначења у сетовима.
Своју добру игру наставио је и у другом сету када прави брејк на 2:1. Ђоковић се константно жалио на проблеме са дисањем и умором, али није се предавао.
И када је дјеловало да ће Британац тако лако до побједе, изненађење на 5:4. Дрејпер је сервирао за побједу, али од свега поклонио је три брејк лопте Ђоковићу који је то знао искористити.
На крају меч одлази у тај-брејк гдје Ђоковић прави двије грешке и предаје меч Дрејперу.
Дрејперов ривал у четвртфиналу биће Данил Медведев који је са 2:0 побиједио Микелсена у свом мечу осмине финала.
