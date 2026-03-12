Logo
Large banner

Шок на Индијан Велсу: Ђоковић избачен, Британац славио у тај-брејку

Аутор:

Славиша Ђурковић

12.03.2026

05:40

Коментари:

0
Новак Ђоковић и Лоренцо Мусети играју четвртфинале Аустралијан опена. Резултат пратити на АТВ
Фото: Tanjug/AP/Dita Alangkara

Српски тенисер Новак Ђоковић поражен је у осмини финала Индијан Велса од 14 година млађег Британца Џека Дрејпера резултатом 2:1 у сетовима

Дрејпер је славио у одлучујућем сету у тај-брејку са 7:5 и направио право изненађење у Америци.

Меч је почео рутински и све је дјеловало да ће Ђоковић наставити пут до финала на Индијан Велсу. За 35 минута рутински је стигао до првог сета и славио са 6:4 у гемовима.

Ипак, Дрејпер је успио да одговори истом мјером и поравна резултат за 48 минута игре. Новак је послије сјајне завршнице првог, катастрофално отворио други сет. Низом грешака поклонио је брејк Дрејперу, али недуго затим га је вратио и запријетио новим брејком на сервис гем Британца при резултату 3:3.

Дјеловало је да ће Србин уз мало потешкоћа доћи до новог брејка и завршити меч у своју корист, али Дрејпер од тог тренутка креће да игра готово савршено. Са два гема у низу долази до 6:4 и изједначења у сетовима.

Своју добру игру наставио је и у другом сету када прави брејк на 2:1. Ђоковић се константно жалио на проблеме са дисањем и умором, али није се предавао.

И када је дјеловало да ће Британац тако лако до побједе, изненађење на 5:4. Дрејпер је сервирао за побједу, али од свега поклонио је три брејк лопте Ђоковићу који је то знао искористити.

На крају меч одлази у тај-брејк гдје Ђоковић прави двије грешке и предаје меч Дрејперу.

Дрејперов ривал у четвртфиналу биће Данил Медведев који је са 2:0 побиједио Микелсена у свом мечу осмине финала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђоковић Дрејпер

Ђоковић Индијан Велс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић

Тенис

Федерер и Надал ово нису успјели: Ђоковић на прагу историјског достигнућа

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

2 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Разбијено проклетство: Новак Ђоковић је на ово чекао од 2017.

2 д

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

"Промијените то" Ево како је Ђоковић реаговао кад су га Американци представили

2 д

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Ово нисте очекивали: Ђоковић на терену већ ове вечери

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Федерер и Надал ово нису успјели: Ђоковић на прагу историјског достигнућа

1 д

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Ево како сада изгледа пут Новака Ђоковића до титуле Индијан Велса: Бранилац пехара, а онда све сами титани!

1 д

0
Хаос у Индијан Велсу: Шампионка изазвала скандал након пораза, згрозила публику

Тенис

Хаос у Индијан Велсу: Шампионка изазвала скандал након пораза, згрозила публику

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner